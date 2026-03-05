Prefeitura publica editais com resultados de processos seletivos para monitor educacional e entrevistador social

Por Assessoria

Publicada em 05/03/2026 às 14h25

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última quarta-feira (04) os editais de inscrições deferidas e indeferidas do Processo Seletivo Simplificado 001/2026, para seleção de monitor educacional, com atuação nas áreas urbana e rural do município.

O resultado do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes - 010/2025, para contratação de entrevistador social, também foi publicado. O prazo para posse do cargo é de 05 dias corridos, a contar da data de publicação do edital. Toda a documentação deverá ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.

CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CARGO DE ENTREVISTADOR SOCIAL

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/38432

VEJA AQUI AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA O CARGO DE MONITOR EDUCACIONAL

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/38409

VEJA AQUI AS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS PARA O CARGO DE MONITOR EDUCACIONAL

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/38408