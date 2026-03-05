Ji-Paraná prepara Semana de Conscientização do Autismo

Por Jairo Ardull

Publicada em 05/03/2026 às 14h32

Está confirmado para o período de 31 de março a 2 de abril a Semana Municipal de Conscientização do Autismo – 2026, com o tema “Autonomia se constrói com apoio”, promovida pela Prefeitura de Ji-Paraná, com ações da Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Superintendência de Autismo.

As ações são alusivas ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído em 2 de abril de 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e estabelecido, no Brasil, em 2018. A data foi criada para promover o conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas.

O autismo é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro e afeta aspectos da comunicação, linguagem, comportamento e interação social. Dada à larga variação de características e os diferentes graus de necessidade de suporte, o autismo foi classificado como um espectro em 2013.

A programação inicia no dia 31 de março, às 8 horas, na Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP), com a entrega de moções de apoio pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo, homenagem a pessoas e instituições que contribuem com a causa e reconhecimento às mães atípicas, profissionais e entidades que atuam em defesa das pessoas com TEA.

No dia 1º de abril, está prevista a “Caminhada de Conscientização” que terá concentração, a partir das 8 horas, nas imediações do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM IV), segue pela avenida Brasil, até a T-5, e encerra no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para Autismo, na rua São Luiz, no bairro Nova Brasília (2º distrito).

Em 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, está prevista uma carreata, a partir das 14 horas, que saíra do Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), no 1º distrito, percorrerá as avenidas Transcontinental, Brasil, até a T-15, e finaliza no Centro Desportivo e Lazer Walmar Meira (Cedel), 2º distrito.

No Cedel, estão previstas o preenchimento de cadastro para a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CIPTEA), pit stop de conscientização, adesivagem de veículos, atividades recreativas e brincadeiras inclusivas, pintura de rosto e jogos didáticos, corrida inclusiva com entrega de medalhas, apresentações culturais, orientações de saúde e diagnóstico, atendimentos e orientações jurídicas, instruções de primeiros socorros e soltura de balões.