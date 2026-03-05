Assalto na zona sul termina com dois presos após capotamento

Por Newsrondonia.com

Publicada em 05/03/2026 às 09h15

Um assalto em Porto Velho terminou com dois suspeitos presos após perseguição e capotamento de um carro roubado na zona sul da capital. A ação ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (4), após a Polícia Militar realizar cerco na região do Loteamento Tropical.

De acordo com as informações iniciais, três criminosos roubaram um veículo na Rua Sucupira, no bairro Nova Floresta. Após o assalto em Porto Velho, os suspeitos fugiram em um carro modelo Classic.

Durante a tentativa de escapar, o grupo perdeu o controle da direção e capotou o veículo na Estrada dos Japoneses. Mesmo após o acidente, parte dos envolvidos tentou fugir a pé.

A Polícia Militar recebeu denúncias sobre a localização dos suspeitos e iniciou um cerco policial nas imediações do Loteamento Tropical.

Pelo menos dois dos três envolvidos no assalto em Porto Velho foram presos em flagrante. Eles foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes para os procedimentos legais.

As buscas continuaram na região com o objetivo de localizar o terceiro suspeito.

A ocorrência reforça a atuação da Polícia Militar no combate a crimes patrimoniais na capital, especialmente em áreas residenciais da zona sul.