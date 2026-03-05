Quadrilha rouba carro, capota durante fuga e foge para mata

Por hora1rondonia.com

Publicada em 05/03/2026 às 09h00

Quatro criminosos provocaram momentos de tensão no início da tarde desta quarta-feira (04), em Porto Velho. O grupo realizou o roubo de um veículo na Rua Sucupira, no bairro Nova Floresta, e acabou capotando durante a fuga na Estrada dos Japoneses.

Segundo as informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, os suspeitos chegaram ao local utilizando uma motocicleta e um veículo modelo Classic, que, conforme levantamentos preliminares, seria pertencente ao próprio bando. Após renderem a vítima, eles roubaram um veículo modelo Gol, além de levarem pertences pessoais.

A Polícia Militar do Estado de Rondônia foi acionada logo após o crime e iniciou acompanhamento tático na tentativa de interceptar os suspeitos. Durante a fuga, já na Estrada dos Japoneses, o condutor perdeu o controle da direção, resultando no capotamento do veículo.

Mesmo após o acidente, os quatro ocupantes saíram do carro e fugiram a pé para uma área de mata nas proximidades, dificultando a captura imediata. Equipes da Polícia Militar realizam buscas intensivas na região, com apoio de um helicóptero que sobrevoa a área para tentar localizar os criminosos.

Até o momento, o veículo Gol roubado da vítima ainda não havia sido localizado. A polícia segue em diligências e o caso permanece sob investigação para identificar e prender os envolvidos na ação criminosa.