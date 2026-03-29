Guaporé Futebol Clube conquista título inédito do Rondoniense Sicredi 2026

Por FFER

Publicada em 29/03/2026 às 09h10

Pela primeira vez o Guaporé se sagrou campeão Rondoniense Sicredi 2026, o título inédito veio após empate de 0 a 0 na tarde deste sábado no estádio Cassolão em Rolim de Moura, o Jacaré levantou a taça diante de um estádio completamente lotado fazendo uma grande festa.

Com a vantagem conquistada no primeiro confronto, quando venceu a equipe do Rondoniense por 1 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, com isso o Guaporé entrou em campo precisando apenas de um empate para garantir o título inédito.

Durante a partida poucas oportunidades de gols foram criadas, na principal delas pelo Rondoniense quando Marcelo bateu forte no ângulo direito do goleiro Luiz Henrique, que acabou sendo eleito o craque do jogo, do outro lado Marlon também fez grandes defesas, e evitou pelo menos em duas oportunidades do Guaporé de abrir o placar.

Nos minutos finais do segundo tempo o Guaporé ficou com um jogador a menos e o Rondoniense tentou pressionar e fazer um gol para provocar a disputa por pênalti, mas não consegui furar o bloqueio do time laranja. Sem gols o título ficou com o Guaporé.