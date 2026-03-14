Guaporé FC anuncia Rodrigo Limiro como novo técnico, após saída de Parreiras

Por ROLNEWS

Publicada em 14/03/2026 às 09h12

O Guaporé Futebol Clube anunciou oficialmente a contratação do técnico Rodrigo Limiro, que assume o comando da equipe para a sequência da temporada 2026.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, que deu as boas-vindas ao novo treinador destacando sua chegada para liderar o time neste momento da competição. A contratação ocorre após a saída do técnico Márcio Parreiras, anunciada pela diretoria nesta sexta, 13.

A troca no comando técnico acontece justamente às vésperas de um momento decisivo para o clube. No próximo domingo, o Guaporé entra em campo para disputar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Rondoniense, quando enfrenta o Gazin Porto Velho, um dos principais candidatos ao título estadual.

Rodrigo Limiro chega com a missão de reorganizar a equipe e conduzir o Guaporé na continuidade da temporada, buscando manter o clube competitivo nas disputas em andamento.

A expectativa da diretoria e da torcida é que o novo treinador contribua com sua experiência e metodologia de trabalho para fortalecer o elenco e buscar resultados positivos dentro de campo.

Saída

O Guaporé Futebol Clube comunicou oficialmente na manhã da última sexta-feira o desligamento do técnico Márcio Parreiras. De acordo com a nota divulgada pela diretoria do clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

Em decorrência da saída do treinador, também deixaram a comissão técnica o auxiliar técnico Victor José e o preparador físico Leonardo Coelho, que solicitaram o desligamento juntamente com o treinador.

Na nota oficial, a diretoria do Guaporé agradeceu aos profissionais pelo trabalho realizado durante o período em que estiveram à frente da equipe.

“Agradecemos aos profissionais pelo empenho, dedicação e serviços prestados durante o período em que estiveram defendendo as cores do clube”, destacou o comunicado.