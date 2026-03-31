Guaporé enfrenta Paysandu no Cassolão tentando primeira vitória na Copa Norte

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 16h23

Um confronto marcado pelo equilíbrio é esperado nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura, onde o Guaporé tenta conquistar seu primeiro triunfo na Copa Norte diante do Paysandu. A partida é válida pela segunda rodada da fase inicial da competição regional.

A equipe paraense chega após vitória na estreia, quando superou o Grêmio Atlético Sampaio, de Roraima, por 3 a 1, de virada. Para o duelo fora de casa, parte dos titulares deve ser preservada, já que o clube também se prepara para iniciar sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana.

Já o Guaporé entra em campo buscando recuperação após o empate sem gols diante do Independência-AC na rodada inaugural. O apoio da torcida é visto como um fator importante para a tentativa de somar os primeiros três pontos e avançar na competição.

O cenário do clube rondoniense também é de transição. Após a conquista do Campeonato Rondoniense, o elenco passa por alterações, com saídas confirmadas e expectativa de novos reforços.

A equipe que disputa a Copa Norte ainda não corresponde ao grupo definitivo projetado para a sequência da temporada, especialmente visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.