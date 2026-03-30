Gazin Porto Velho goleia o Galvez e assume liderança do Grupo B da Copa Norte

Por FFER

Publicada em 30/03/2026 às 14h29

O domingo foi de muita chuva na capital de Rondônia e deixou o gramado do estádio Aluízio Ferreira bastante encharcado, a chuva também afastou a torcida que mesmo em pequeno número enfrentaram a chuva pra torcer pela Locomotiva.

Os times entraram em campo e não demorou para o Gazin Porto Velho abrir o placar em dez minutos o placar já era de 2 a 0 para o time da casa, no final o Gazin Porto Velho aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Galvez, segunda derrota por goleada do time acreano na Copa Norte. Os gols da partida foram marcados dois em cada tempo. Jefferson abriu o placar logo aos três minutos. Sete minutos depois, Tcharlles fez 2 a 0 para os donos da casa. Na etapa final, Douglas, aos oito minutos, e Samuel Lima que marcou o golaço de bicicleta aos 44, completando a goleada.

Com o resultado, a Locomotiva segue na liderança do grupo, com 100% de aproveitamento e seis pontos somados. O Galvez ocupa a quarta e última posição, ainda sem pontuar. As duas equipes voltam a jogar na segunda semana de abril.

O Galvez visita o Águia de Marabá, em Marabá, no interior do Pará, na terça-feira dia 7 de abril, às 19h. Já o Gazin Porto Velho viaja até Roraima pra enfrentar o Monte Roraima no Estádio Canarinho, na quarta-feira dia 8 de abril às 20h em Boa Vista os jogos são no horário de Brasília (DF).