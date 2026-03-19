Por FFER

Publicada em 19/03/2026 às 09h12

O Campeonato Rondoniense Sicredi 2026 já tem seus grandes finalistas, Guaporé e Rondoniense fazem a final já no próximo sábado em Porto Velho no estádio Aluízio Ferreira a partir das 15h30. O Jogo da volta será no Cassolão em Rolim de Moura. Pra chegar a segunda final seguida do Rondoniense Sicredi o Guaporé suportou a pressão inicial do Gazin Porto Velho e fez um bom jogo mesmo jogando fora de casa, com o ataque criando boas oportunidades de gols e a defesa bem postada e segura. O gol saiu aos 16 minutos numa boa jogada, Gabriel Casemiro recebeu livre na entrada da área e bateu forte cruzado no canto esquerdo de Digão, Guaporé 1 Gazin Porto Velho 0.

O Jacaré da zona da mata levou a vantagem para o intervalo, no retorno do segundo tempo, o Gazin Porto Velho foi mais agressivo e tentava o gol de empate, mas nada do gal sair, o Guaporé também não deu espaços para a Locomotiva criar chances claras de gols. Nos minutos finais o Gazin Porto Velho foi para o abafa e levantou diversas bolas na área do Guaporé que resistiu bem e segurou o resultado. Já nos acréscimos o árbitro Jonathan Antero apitou o final de jogo durante uma confusão generalizada entre jogadores. No final a festa foi da pequena torcida do Guaporé que foi ao Aluízio Ferreira e viu o Jacaré da zona da mata chegar pela segunda vez seguida a final do Rondoniense em busca do primeiro título.