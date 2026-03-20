Flamengo no G-4; Libertadores 2026 começou; Decisões que agitam Rondônia

Por João Rafael Costa

Publicada em 20/03/2026 às 08h30

Flamengo no G-4, os grupos dos brasileiros nas copas continentais. Tabelinha rondoniense: Decisões que agitam Rondônia

Enquanto o Brasileirão define seu novo G-4 com tropeços de gigantes, as Copas continentais desenham o futuro dos brasileiros com o Flamengo protegendo sua coroa e o Santos desafiando a altitude.

Brasileirão - O Flamengo está de volta ao topo. Encerrando a 7ª rodada, o Mengão sobrou no Maracanã e bateu o Remo por 3 a 0, com gols de Léo Ortiz, Samuel Lino e Luiz Araújo. A vitória carimba o retorno do time ao G-4 e mantém o embalo na competição.

Na Arena, o Grêmio fez o dever de casa e venceu o Vitória por 2 a 0. Já em Santa Catarina, Chapecoense e Corinthians ficaram no empate sem gols — o primeiro de todo o campeonato — em uma noite de pouca inspiração ofensiva.

Libertadores - O sonho da Glória Eterna começou. Em sorteio realizado no Paraguai, os grupos da Libertadores 2026 foram definidos. O atual campeão Flamengo encabeça o Grupo A, enquanto o Cruzeiro terá pedreira contra o Boca Juniors. Destaque para o Corinthians no Grupo E a estreia do Mirassol no Grupo G. Confira as chaves:

Grupo A: Flamengo, Estudiantes (ARG), Cusco (PER) e Independiente Medellín (COL)

Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) e Tolima (COL)

Grupo C: Fluminense, Bolívar (BOL), La Guaira (VEN) e Ind. Rivadavia (ARG)

Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro, Univ. Católica (CHI) e Barcelona (EQU)

Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians, Santa Fe (COL) e Platense (ARG)

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) e Sporting Cristal (PER)

Grupo G: LDU (EQU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) e Mirassol

Grupo H: Ind. del Valle (EQU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) e Univ. Central (VEN)

A fase de grupos inicia em 7 de abril e a final será em 28 de novembro, em Montevidéu.

Sulamericana - A rota para a Grande Conquista está traçada. O sorteio no Paraguai definiu os desafios de sete clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. O Santos de Neymar estreia no Equador contra o Deportivo Cuenca, enquanto o São Paulo inicia sua jornada em Montevidéu. Confira todos os grupos:

Grupo A: Am. de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (EQU) e Alianza Atlético (PER)

Grupo B: Atlético-MG, Cienciano (PER), Puerto Cabello (VEN) e Juventud (URU)

Grupo C: São Paulo, Millonarios (COL), Boston River (URU) e O’Higgins (CHI)

Grupo D: Santos, San Lorenzo (ARG), Dep. Cuenca (EQU) e Recoleta (PAR)

Grupo E: Racing (ARG), Caracas (VEN), Ind. Petrolero (BOL) e Botafogo

Grupo F: Grêmio, Palestino (CHI), City Torque (URU) e Dep. Riestra (ARG)

Grupo G: Olimpia (PAR), Vasco, Audax Italiano (CHI) e Barracas Central (ARG)

Grupo H: River Plate (ARG), RB Bragantino, Blooming (BOL) e Carabobo (VEN)

As partidas começam entre 7 e 9 de abril. Prepare a torcida para o show continental.

Tabelinha Rondoniense

Com as finais do Estadual definidas para os próximos sábados, o esporte em Rondônia se fortalece com a elite do boxe em Vilhena e o incentivo à saúde para a nova geração na Corrida do BOPE.

Estadual - O Campeonato Rondoniense terá um novo dono. O Guaporé carimbou sua vaga na final ao vencer o Porto Velho por 1 a 0, encerrando a hegemonia do atual tricampeão. Já o Rondoniense garantiu a classificação com um golaço de Marcelo sobre o Ji-Paraná em pleno Biancão.

As finais acontecerão nos próximos sábados (21 e 28). Enquanto o Guaporé busca seu primeiro título histórico, o Rondoniense luta pelo bicampeonato após 10 anos. A emoção está garantida no interior do estado.

BOPE - A elite do amanhã já tem missão marcada. No dia 3 de maio, o Amazon Park recebe a 2ª Corrida do BOPE Rondônia, com um espaço exclusivo para as crianças. O destaque é o Kit Caveirinha Run, que traz camiseta oficial, garrafinha térmica e a cobiçada medalha de conquistador.

O evento busca incentivar o esporte e a superação desde cedo. As vagas para a tropa mirim são limitadas, então garanta a inscrição do seu pequeno herói para essa aventura inesquecível.

Boxe - Vilhena se tornará a capital do boxe no dia 27 de junho. O município recebe um seminário técnico exclusivo com Mateus Alves, treinador da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico. A iniciativa, organizada pelo professor Junior de Oliveira com apoio da Federação de Boxe de Rondônia, foca na qualificação de professores e mestres de artes marciais.

O evento busca fortalecer a modalidade no Estado, incentivando projetos sociais e escolares. É a chance de aprender com uma das maiores referências do país e elevar o nível do esporte na região.