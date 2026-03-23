Fiscalização eletrônica contribui para redução de 10,85% nos acidentes de trânsito em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 14h59

Vilhena registrou uma redução de 10,85% nos índices de acidentes de trânsito no primeiro bimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, conforme dados do Sistema de Gestão Administrativa da Polícia Militar de Rondônia (Siga/PMRO).

De acordo com o levantamento, o número total de sinistros passou de 129, nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, para 115 no mesmo período de 2026, representando uma diminuição de 14 ocorrências.

O resultado está diretamente relacionado à implantação do sistema de fiscalização eletrônica no município, com a instalação de radares medidores de velocidade em pontos estratégicos e considerados críticos na cidade. A medida tem contribuído para a redução de excessos de velocidade e, consequentemente, para a diminuição dos acidentes.

A queda mais expressiva foi registrada no mês de fevereiro, com redução de aproximadamente 18,18%, passando de 77 ocorrências em 2025 para 63 neste ano. Já em janeiro, foram contabilizados 52 registros em ambos os anos, mantendo estabilidade no comparativo.

Os números refletem a atuação integrada entre o município, a Polícia Militar de Rondônia e demais órgãos de fiscalização de trânsito, que unem tecnologia e ações de conscientização para promover um trânsito mais seguro.