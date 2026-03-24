Por Felipe Tarcio

Publicada em 24/03/2026 às 11h28

O palco gamer dedicado às competições foi um dos destaques deste domingo (22) na feira Tecnogame, reunindo jogadores e público para acompanhar as finais de e-sports.

A disputa principal aconteceu no palco dois, com a final de League of Legends, conhecido como LoL. O jogo é um dos mais populares do mundo no cenário competitivo e pertence ao gênero MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), em que duas equipes com cinco jogadores cada se enfrentam em uma arena virtual.

No LoL, cada jogador controla um personagem chamado “campeão”, com habilidades únicas. O objetivo principal é avançar pelo mapa, destruir torres inimigas e chegar até a base adversária para eliminar o “Nexus”, estrutura central que garante a vitória. As partidas exigem estratégia, trabalho em equipe e decisões rápidas, fatores que tornam o jogo um dos mais disputados nos e-sports.

O jogador Frank Fredson, de 25 anos, acompanhava a decisão e explicou como funciona a dinâmica da final. “Sim, nesse exato momento tá tendo a final. É melhor de cinco e tá 2 a 1. O time vermelho tá com dois pontos e o outro com um. O jogo em si é cinco contra cinco. A gente tem que chegar na base do outro time até destruir o nexus deles”, contou.

Frank também destacou a importância da competição para os jogadores da região Norte. “Hoje é a final, depois de várias classificatórias. Ao meu ponto de vista, a nossa região ainda não tem tanta competitividade, então isso mostra que temos jogadores que podem representar o Norte em campeonatos maiores”, afirmou.

Quem também acompanhou de perto as disputas foi Camila Rodrigues Mendes, de 23 anos, que joga LoL desde 2014 e ressaltou o nível estratégico do jogo. “A competição que tá rolando agora é a final de duas equipes. O LoL é um jogo muito de estratégia, você precisa jogar em equipe, pensar rápido e saber o que fazer em cada momento”, explicou.

Camila também destacou a importância da feira para o público jovem. “É muito importante porque reúne pessoas do universo nerd, gamers e cosplayers. Isso traz oportunidade para adolescentes e jovens se desenvolverem ainda mais”, disse.

As finais movimentaram o público e reforçaram o crescimento dos esportes eletrônicos na região, mostrando o interesse cada vez maior por competições desse tipo.

A realização da Tecnogame Brasil também evidencia o incentivo da Prefeitura de Porto Velho a iniciativas voltadas à tecnologia, inovação e cultura gamer, abrindo espaço para novos talentos e fortalecendo a cena digital local.