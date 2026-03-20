Filho de Wagner Moura surge ao lado do pai em rara aparição nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 10h41

Uma publicação discreta, mas carregada de afeto, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (19). Bem Moura, de 19 anos, filho do ator Wagner Moura, usou os Stories do Instagram para compartilhar um registro raro ao lado do pai.

Na imagem, pai e filho aparecem juntos em frente ao espelho de um elevador. Na legenda, o jovem escreveu uma mensagem direta: “Te amo, pai. Pensando em você”.

Apesar do sobrenome conhecido, Bem mantém perfil reservado na internet. Sua conta possui apenas duas publicações: uma feita em 2025, nos bastidores do filme "O Agente Secreto", e outra em 2024, quando celebrou a maioridade.

O longa protagonizado por Wagner Moura, dirigido por Kleber Mendonça Filho, chegou a disputar o Oscar em categorias como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, mas não conquistou prêmios. O ator também esteve na disputa de Melhor Ator, categoria vencida por Michael B. Jordan.

Além de Bem, Wagner Moura é pai de Salvador, de 15 anos, e José, de 13, frutos do relacionamento com a fotógrafa Sandra Delgado.