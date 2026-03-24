Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel se filia ao PSD e mira vaga na Câmara

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 11h28

A apresentadora Silvia Abravanel inicia nesta terça-feira (24) sua entrada na política com filiação ao Partido Social Democrático (PSD). O ato está previsto para ocorrer às 15h, na sede da legenda, localizada na região da Bela Vista, em São Paulo.

Conhecida pela atuação no SBT, onde comanda o programa Sábado Animado, Silvia pretende disputar uma cadeira de deputada federal nas eleições de outubro, marcando uma nova etapa em sua trajetória profissional.

Ao longo de mais de duas décadas na televisão, ela acumulou experiências como apresentadora, diretora e produtora, participando de atrações como Bom Dia & Companhia e também atuando nos bastidores do Programa Silvio Santos, emissora fundada por seu pai, Silvio Santos.

Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista (UNIP), Silvia mantém envolvimento em ações sociais, com destaque para participação no Teleton, iniciativa realizada em parceria com a AACD.

Mais recentemente, passou a presidir a Associação de Combate à Obesidade (ABCO), organização voltada à promoção de saúde e bem-estar. A filiação reforça a presença de nomes ligados à televisão no cenário político e amplia o movimento de personalidades públicas em direção às eleições de 2026.