FFER e CBF Anunciam uso do VAR nos dois jogos da final do Rondoniense Sicredi

Por FFER

Publicada em 18/03/2026 às 14h36

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia anunciou na manhã desta quarta feira que a grande final do Rondoniense Sicredi 2026 terá o uso da ferramenta VAR disponível nos dois jogos da grande decisão da principal competição do Estado de Rondônia.

O uso da ferramenta VAR é inédito no Rondoniense, o diretor executivo da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa disse que o uso do VAR em Rondônia e mais um resultado da nova fase do futebol rondoniense, " nesse novo momento da profissionalização da arbitragem brasileira, depois de termos feito o intercâmbio entre Acre e Rondônia para as primeiras partidas das semifinais do Acreanão e do Rondoniense anunciou, que de forma inédita o uso do VAR nas duas partidas finais do Rondoniense Sicredi 2026, agradeço o presidente da FFER Heitor Costa, o presidente da CBF Samir Xaud, o diretor de arbitragem Rodrigo Cintra e também o presidente do grupo de trabalho Netto Góes por essa oportunidade ao futebol rondoniense", agradeceu Bruno Costa.

Na noite desta quarta feira, Gazin Porto Velho e Guaporé, Ji-Paraná e Rondoniense fazem a segunda partida da semifinal do Rondoniense Sicredi 2026, no jogo de ida o Guaporé venceu o Gazin Porto Velho por 2 a 1 no Cassolão, enquanto Rondoniense e Ji-Paraná ficaram no empate em 1 a 1 no Aluízio Ferreira. A primeira partida da final será no próximo sábado dia 21 de março.

foto: Ilustração Assessoria CBF. Operação VAR CBF