Festa do Trabalhador em Jaru terá torneio e inscrições abertas até 29 de abril

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 15h27

A 35ª edição da Festa do Trabalhador, já consolidada no calendário de Jaru, está programada para ocorrer no dia 1º de maio, no Estádio Municipal Leal Chapelão. O evento contará com torneio esportivo e estrutura com praça de alimentação, com início previsto para as 7h30.

Organizada pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), a programação inclui disputas nas categorias masculino aberto e feminino society. A participação foi autorizada para atletas com idade mínima de 15 anos, sendo exigida autorização formal dos pais ou responsáveis legais no caso de menores.

As equipes interessadas poderão garantir vaga até o dia 29 de abril. O procedimento de inscrição pode ser realizado de forma digital, por meio de formulário on-line, ou presencialmente na sede da Semecelt, localizada no próprio Estádio Leal Chapelão, na Avenida Florianópolis. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Também foi disponibilizada a opção de inscrição via WhatsApp, pelo número (69) 99958-7932, ampliando as alternativas de acesso para os participantes.

As inscrições podem ser feitas de forma on-line, por meio do link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeBiH.../viewform