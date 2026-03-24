Sebrae premia prefeituras e reconhece iniciativas que impulsionam o desenvolvimento em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 24/03/2026 às 16h05

Gestores dos municípios de Rondônia participaram do evento onde os vendedores vão poder concorrer ao Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora Nacional

O Sebrae em Rondônia promoveu, na noite da última quinta-feira, 19, a cerimônia de entrega do 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e do Selo Sebrae de Atendimento das Salas do Empreendedor. A premiação marcou o encerramento do II Diálogos Municipalistas, evento que reuniu gestores públicos de todo o estado para debater soluções voltadas ao desenvolvimento dos municípios.

Ao longo de dois dias, a programação abordou temas estratégicos como reforma tributária, desburocratização, comunicação institucional e o uso da inteligência artificial na gestão pública. A proposta foi oferecer ferramentas práticas para que as prefeituras possam aprimorar serviços, ampliar a eficiência administrativa e estimular o ambiente de negócios local.

Para o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, o evento cumpriu um papel importante ao conectar conhecimento e gestão pública. “Uma alegria estarmos aqui nesse momento muito especial encerrando o evento Diálogos Municipais, quando tivemos a oportunidade de ter várias palestras com conhecimentos necessários para que os municípios cada vez mais possa ter diversas ações, inclusive na captação de recursos e outros assuntos como a nova reforma fiscal. Assuntos importantes que fazem toda a diferença para os municípios do Estado de Rondônia e, aqui tivemos vários segmentos que as prefeituras mais se destacaram e serão premiadas. Então, é mais um momento de alegria e confidencialização por todas as prefeituras do Estado de Rondônia”, afirmou.

Reconhecimento e troca de experiências

A cerimônia reuniu prefeitos, secretários, conselheiros e representantes de instituições parceiras, em um ambiente que misturou troca de experiências e reconhecimento das boas práticas.

O diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, Alberto Anisio, destacou o engajamento dos participantes e o impacto do evento. “Estamos encerrando hoje o segundo dia do Diálogos Municipalistas que aconteceu na Assembleia Legislativa. Foram dois dias intenso e à noite do dia 19 onde foram premiados as prefeituras empreendedoras e sala do empreendedor, onde tivemos a presença de vários prefeitos e vários secretários, agentes públicos, autoridades, conselheiros do Sebrae, o presidente do CDE e outros. Então, foi uma festa muito grande de premiações e o Sebrae agradece a participação de todos e, que a gente consiga nesses dois dias de evento ter levado dentro da programação, soluções e informações que vem de encontro às necessidades dos municípios. Então, está de parabéns todos aqueles que de forma direta e indireta participaram desse evento, em especial nossos colaboradores e a imprensa em geral”, ressaltou.

Reconhecimento e troca de experiências

A cerimônia reuniu prefeitos, secretários, conselheiros e representantes de instituições parceiras, em um ambiente que misturou troca de experiências e reconhecimento das boas práticas.

O diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, Alberto Anisio, destacou o engajamento dos participantes e o impacto do evento. “Estamos encerrando hoje o segundo dia do Diálogos Municipalistas que aconteceu na Assembleia Legislativa. Foram dois dias intensos e, na noite do dia 19, foram premiadas as prefeituras empreendedoras e as Salas do Empreendedor, com a presença de prefeitos, secretários, agentes públicos, autoridades, conselheiros do Sebrae e o presidente do CDE. Então, foi uma grande celebração de premiações e o Sebrae agradece a participação de todos. Esperamos que, nesses dois dias, tenhamos levado soluções e informações que atendam às necessidades dos municípios. Estão de parabéns todos que participaram, direta e indiretamente, especialmente nossos colaboradores e a imprensa”, ressaltou.

Além de reconhecer iniciativas inovadoras, o prêmio também funciona como porta de entrada para a etapa nacional, ampliando a visibilidade dos projetos desenvolvidos em Rondônia. O diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, reforçou essa importância. “Hoje acontece o encerramento com a premiação das Salas do Empreendedor e das prefeituras destaques no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. É um orgulho para o Sebrae comemorar mais um grande evento realizado em 2026”, disse.

Inovação na gestão pública

A diversidade dos temas discutidos também foi um dos pontos centrais do encontro. Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, o evento trouxe reflexões sobre o presente e o futuro da gestão pública. “Nós do Sebrae Rondônia, juntamente com parceiros, estamos discutindo nesse evento Diálogos Municipalistas diversos temas de interesse da população e do empresariado, como reforma tributária, inteligência artificial e formas de tornar os municípios mais eficientes. Então, todos esses assuntos e outros também”, concluiu.

A avaliação dos projetos inscritos também evidenciou o potencial inovador das prefeituras rondonienses. Um dos jurados do prêmio, Antônio Wilson, destacou a qualidade das iniciativas. “Fiquei feliz em participar do programa Prefeitura Empreendedora e fiquei encantado com as ideias que chegaram às minhas mãos para analisar. Que bom que temos tantas boas ideias das prefeituras, buscando sempre fazer algo pela sociedade. São propostas que parecem simples, mas têm grande profundidade”, afirmou.

Entre os vencedores do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora estão:

Rolim de Moura, na categoria Compras Governamentais;

Vale do Paraíso, em Empreendedorismo Rural;

Cacoal, em Gestão Inovadora;

Theobroma, em Inclusão Socioprodutiva;

Pimenta Bueno, na categoria Sala do Empreendedor;

Pimenteiras do Oeste, em Turismo e Identidade Territorial.

Já o Selo Sebrae de Atendimento das Salas do Empreendedor 2025 premiou municípios que se destacaram na qualidade do atendimento aos pequenos negócios. Alto Paraíso, Nova Mamoré, Presidente Médici e Rolim de Moura conquistaram a certificação prata, enquanto Vilhena, Machadinho do Oeste e Theobroma receberam o selo bronze.

Mais do que reconhecer boas práticas, o evento reforça uma mensagem direta: quando o poder público investe em inovação e empreendedorismo, o impacto chega na ponta, no cotidiano de quem vive e trabalha nas cidades.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).