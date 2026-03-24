Ex-chefe da Globo critica Bonner, cita “santuário” no JN e expõe bastidores da emissora

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 16h18

O ex-chefe de produção da TV Globo, Fabrício Marta, voltou a usar as redes sociais nesta terça-feira (24) para fazer novas críticas públicas à emissora. Desta vez, o alvo foi o apresentador William Bonner, a quem atribuiu decisões nos bastidores do Jornal Nacional.

Segundo Marta, Bonner teria tratado o estúdio do telejornal como um “santuário” e solicitado restrições quanto à circulação de visitantes no local. “Bonner proclamou, dias antes de deixar o JN, que o cenário do telejornal era um ‘santuário’ e exigiu providências quanto ao acesso de visitantes”, escreveu.

Na mesma publicação, o ex-funcionário criticou a medida e elevou o tom das declarações. “A marca de um cara que tudo pra ser Deus resumida a um recado de síndico decadente”, afirmou.

As manifestações ocorrem poucos dias após Marta deixar a emissora e iniciar uma série de relatos sobre o ambiente interno da empresa. Ele afirma estar expondo o que chamou de “caixa-preta” dos bastidores, com críticas a decisões administrativas, cortes e ao que classificou como um ambiente de trabalho “perverso”.

Em publicações anteriores, o ex-chefe de produção também mencionou episódios de pressão profissional e situações pessoais vividas durante período de internação após sofrer dois infartos. Ele ainda declarou que a emissora estaria em “ladeira abaixo”, o que gerou repercussão nas redes sociais.