Protagonismo histórico do audiovisual rondoniense será apresentado no 11º Festival Pan-Amazônico de Cinema

Por Lilian Quele e Paulo Amorim

Publicada em 24/03/2026 às 16h28

Impulsionado pelos recursos da Lei Paulo Gustavo e editais de fomento executados pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), o cinema rondoniense alcançou um marco inédito. Com apoio e incentivo da gestão estadual, o estado é o grande destaque do 11º Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia FiDoc 2026, conquistando o maior número de obras selecionadas entre as mostras competitivas e especiais do evento.

O evento será realizado em Belém (PA) e em territórios ribeirinhos da região, entre os dias 28 de abril e 6 de maio, o festival reúne mais de 1.200 produções inscritas de toda a Amazônia Legal e de países da Pan-Amazônia, firmando-se como uma das principais vitrines do audiovisual na região Norte.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o resultado evidencia o talento local aliado aos investimentos certeiros. “Ver o nosso cinema se destacando e liderando as seleções entre mais de mil produções de toda a Pan-Amazônia é motivo de orgulho. Isso é reflexo do talento da nossa gente e dos investimentos que o governo de Rondônia tem feito para valorizar a cultura, gerando emprego, renda e mostrando a nossa identidade para o mundo”, pontuou.

Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Higo, o protagonismo do estado no festival está diretamente ligado à eficiência na aplicação das políticas públicas de cultura. “O fortalecimento do nosso audiovisual não acontece por acaso. É fruto de um trabalho sério e planejado do governo do estado na execução célere e transparente de recursos, como os da Lei Paulo Gustavo, garantindo que o fomento chegue na ponta. O papel da Sejucel é dar as ferramentas e o suporte necessários para que os realizadores rondonienses possam contar suas próprias histórias com qualidade e excelência técnica”, afirmou.

As produções selecionadas, viabilizadas pelos editais estaduais, evidenciam não apenas a quantidade, mas a diversidade estética e temática de Rondônia. Nos curtas-metragens, o estado explora diferentes linguagens com produções como Mucura, de Fabiano Barros, que traz um suspense psicológico com elementos sobrenaturais, e A Ascensão da Cigarra, dirigido por Ana Clara Ribeiro, que propõe uma narrativa sensorial e subjetiva sobre identidade e pertencimento em meio à paisagem urbana de Porto Velho.

A participação de destaque no Amazônia FiDoc 2026 amplia a visibilidade do cinema rondoniense nos cenários nacional e internacional, posicionando o estado como um dos polos mais ativos e criativos do audiovisual amazônico contemporâneo, reafirmando o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento da economia criativa.