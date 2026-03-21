Pit Stop em Ji-Paraná alerta população para uso racional da água

Por Natalino FS

Publicada em 21/03/2026 às 08h32

Em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado neste domingo (22), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea), realizou na manhã desta sexta-feira (20) um Pit Stop Educativo na avenida Brasil, esquina com a T-06, no bairro Nova Brasília. A ação teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância de economizar, preservar e utilizar de forma responsável esse recurso essencial à vida.

A atividade ocorreu entre 8h e 10h, em um semáforo da avenida Brasil, onde foram distribuídos panfletos informativos e água mineral a pedestres e motoristas. Durante a mobilização, a equipe também apresentou faixas com mensagens voltadas à proteção e conservação dos recursos hídricos, reforçando orientações sobre consumo consciente e práticas para evitar o desperdício.

Ainda na sexta-feira, das 10h ao meio-dia, uma segunda edição do Pit Stop foi realizada na T-14, no bairro Cafezinho, ampliando o alcance da campanha educativa no município.

Como parte da programação, a Semea também promoverá palestras em escolas da rede municipal na próxima segunda-feira (23), levando informações sobre educação ambiental e a preservação das nascentes às comunidades escolares.

De acordo com o secretário da Semea, João Luiz, a iniciativa buscou sensibilizar a população quanto à necessidade de evitar o desperdício de água. “O Pit Stop foi um instrumento para chamar a atenção sobre a importância da preservação e do uso consciente da água. A avaliação é positiva, pois conseguimos dialogar diretamente com a comunidade”, destacou.

O Dia Mundial da Água foi instituído em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de incentivar a reflexão e o debate sobre a conservação dos recursos hídricos, visando garantir sua disponibilidade para as futuras gerações.

Fotos: Geovana Fernandes