Semusa reorganiza atendimento e reforça acompanhamento de pacientes

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) avança na reorganização do atendimento com a implementação do Projeto de Planificação da Atenção à Saúde (PAS). A estratégia busca integrar os serviços e garantir acompanhamento contínuo aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
A iniciativa é conduzida pela Prefeitura, em parceria com a Beneficência Portuguesa de São Paulo, por meio do Proadi-SUS, além do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Ministério da Saúde.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, o objetivo é corrigir falhas no fluxo de atendimento. “Hoje, o paciente passa pela unidade básica, é encaminhado ao especialista e retorna sem continuidade organizada. O projeto reorganiza esse processo e melhora o acompanhamento pelas equipes”.
Mudanças no atendimento
A proposta altera a organização do trabalho nas unidades. As equipes passam a analisar o território e identificar as principais demandas da população antes de definir o atendimento.
De acordo com a gerente da Divisão de Educação Permanente, Amanda Diniz Del Castillo, o planejamento parte da realidade local. “A unidade passa a conhecer melhor a comunidade e organizar o atendimento conforme as necessidades identificadas”.
O modelo também exige integração entre os profissionais. Equipes administrativas e de saúde atuam de forma alinhada, com protocolos e fluxos padronizados.
Na Unidade Básica de Saúde Osvaldo Piana, a gerente Andréa de Freitas Rocha destaca o processo interno. “As diretrizes são repassadas aos tutores e multiplicadas entre os servidores, garantindo padrão no atendimento”.
De acordo com Amanda Diniz Del Castillo, o planejamento parte da realidade local
Para esse alinhamento, as unidades podem suspender atendimentos em períodos específicos. A medida permite a participação de toda a equipe na organização dos processos.
Expansão na rede
A metodologia já está implantada em todas as Unidades Básicas de Saúde da zona urbana de Porto Velho.
A implementação começou em oito unidades piloto: José Adelino da Silva, Renato Medeiros, Castanheiras, Aponiã, Ronaldo Aragão, Ernandes Índio, Osvaldo Piana e Nova Floresta. Após a fase inicial, o projeto foi ampliado para toda a rede urbana.
O modelo já é aplicado em diferentes estados e municípios e tem como foco melhorar a organização dos serviços e a qualidade do atendimento.
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