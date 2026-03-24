Lançamento de caderno orientador amplia participação estudantil na rede estadual em Rondônia

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 24/03/2026 às 16h42

A iniciativa tem como objetivo fortalecer as práticas de gestão democrática nas unidades escolares

Com o objetivo fortalecer as práticas de gestão democrática nas unidades escolares, incentivando a participação ativa dos estudantes por meio da organização e atuação dos grêmios estudantis, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizou, na quinta-feira (19), o lançamento oficial do “Caderno Orientador do Grêmio Estudantil Protagonismo Juvenil em Movimento”, em transmissão online ao vivo para toda a Rede Estadual de Ensino.

Evento teve transmissão online ao vivo para toda a Rede Estadual de Ensino

O evento reuniu profissionais da educação e estudantes da rede estadual e contou com a participação de especialistas que apresentaram o material e promoveram reflexões sobre o protagonismo juvenil, a importância da participação estudantil e o papel do grêmio como instrumento de transformação social. A programação contou com a participação das palestrantes Sheila Ribeiro, coordenadora de Gestão Escolar, e da professora Heluizia Patrícia Mundim. O evento também contou com a contribuição da psicóloga Elizete Silva, que ministrou a palestra com o tema “A atuação criativa, construtiva e solidária do jovem protagonista junto às pessoas e ao mundo”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa contribui para o fortalecimento da cidadania no ambiente escolar e reforça a formação de estudantes mais conscientes, participativos e preparados para atuar na sociedade.

O titular da Seduc, Massud Badra, destacou a importância de fortalecer o protagonismo estudantil nas escolas da rede. “Quando o estudante percebe que a voz dele é ouvida e que ele pode contribuir para melhorar a escola, a educação ganha mais sentido. O grêmio é esse espaço de escuta, de construção coletiva, onde o aluno deixa de ser apenas espectador e passa a ser protagonista da própria trajetória”, afirmou.

Para o estudante Magdiel Melo, integrante do grêmio estudantil da escola Josino Brito, de Cacoal, a atuação no grêmio vai além da organização de atividades. “Ser do grêmio significa ouvir opiniões diferentes, questionamentos, trazer soluções para o que precisa melhorar, apresentar propostas e contribuir para um ambiente agradável, onde todos se sintam ouvidos, acolhidos e representados. O impacto do grêmio pode ser muito significativo, promovendo mudanças reais, como melhorias na estrutura da escola, além de projetos sociais, culturais e educacionais, incentivando o protagonismo juvenil”, destacou o aluno.

O estudante também enfatizou que a experiência no grêmio estudantil contribui diretamente para o seu desenvolvimento pessoal. Para ele, participar do grêmio foi uma experiência gratificante, por possibilitar atuar como representante dos alunos, ouvir diferentes opiniões e colaborar para melhorias no ambiente escolar. A vivência também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades como liderança, comunicação, coordenação e trabalho em equipe, além de fortalecer valores como empatia, respeito e solidariedade.