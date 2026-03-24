Astros de Drake & Josh se reencontram e web reage: “infância voltou”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 16h12

Os atores Drake Bell e Josh Peck voltaram a aparecer juntos mais de 20 anos após protagonizarem a série Drake & Josh. O reencontro foi compartilhado nas redes sociais na última segunda-feira (23) e rapidamente repercutiu entre fãs da produção exibida pela Nickelodeon entre 2004 e 2007.

Na publicação, Josh Peck usou a legenda “Pais” ao posar ao lado do antigo colega de elenco. Atualmente, ele é pai de três filhos, enquanto Drake Bell também tem um filho, fruto de um relacionamento anterior.

A imagem reacendeu a memória do público que acompanhou a série, em que os dois interpretavam irmãos utilizando seus próprios nomes. Nos comentários, seguidores destacaram o impacto do encontro. “Eita, lembrança da minha infância! Só falta a Megan aqui”, escreveu uma usuária. “O reencontro que precisávamos”, comentou outra.

Apesar da proximidade no passado, os dois chegaram a se afastar ao longo dos anos. Em 2017, um desentendimento veio à tona quando Drake não foi convidado para o casamento de Josh, o que gerou manifestações públicas nas redes sociais. Posteriormente, em 2022, Peck afirmou que os dois já não mantinham contato à época.

Mais recentemente, os atores voltaram a se aproximar, inclusive ao participarem juntos de discussões públicas sobre experiências nos bastidores da série, incluindo relatos de situações delicadas durante o período de gravações.