“Transar mais velho é muito melhor”: Drica Moraes fala sobre maturidade e prazer

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 16h24

A atriz Drica Moraes tem adotado um tom mais aberto ao tratar de temas pessoais em entrevistas recentes. Durante participação no programa Provoca, ela comentou mudanças de percepção ao longo da vida e afirmou que a maturidade trouxe mais segurança, inclusive em aspectos íntimos.

Na conversa, Drica também criticou o que classificou como abordagens repetitivas em entrevistas. “Parece que você acorda com pauta... eu não gosto de pauta, não faço entrevista com pauta”, disse, ao questionar a forma como determinados temas são explorados de maneira padronizada.

Apesar da crítica, a atriz falou abertamente sobre autoconhecimento e bem-estar ao longo dos anos. “Eu adoro transar. Transar mais velho é muito melhor. Você vai para o jogo, você se conhece, conhece o seu corpo, sabe o que você gosta, sabe pedir”, afirmou.

Segundo ela, o aprendizado sobre prazer também tem origem familiar. “Minha mãe me ensinou... ‘Sejam pessoas do bem, trabalhem, ganhem o dinheiro de vocês e tenham prazer’. Porque a vida é para ter prazer”, declarou.

Conhecida por manter discrição ao longo da carreira, Drica Moraes tem ampliado o espaço para reflexões pessoais em entrevistas recentes, abordando temas que antes evitava, com foco em experiências ligadas à maturidade e ao autoconhecimento.