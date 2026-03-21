Fernanda Lima comenta rotina com Rodrigo Hilbert e surpreende: “dá tesão”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/03/2026 às 10h34

Fernanda Lima contou, em tom descontraído, o que desperta seu interesse no relacionamento com Rodrigo Hilbert. Durante participação em um podcast, a apresentadora falou abertamente sobre a admiração que sente ao ver o marido em situações do cotidiano.

Segundo ela, atividades domésticas acabam tendo um efeito inesperado. “Quando eu vejo o Rodrigo limpando uma privada, gente, eu acho o máximo. É óbvio que isso dá tesão”, afirmou.

A fala rapidamente repercutiu na internet e motivou uma série de comentários entre seguidores. Muitos aproveitaram o momento para brincar sobre hábitos e comportamentos dentro de casa.

Entre as respostas, houve quem ironizasse padrões do dia a dia. “Se o cara conseguir mirar o vaso sanitário já é revolucionário”, comentou uma usuária. Outra destacou a dificuldade de tarefas simples: “Dobrar lençol com elástico só os que sabem resolver cubo mágico vão conseguir”. Já uma terceira escreveu: “Tesão é quando ele paga minhas contas”.

A declaração reforçou a imagem pública do casal, frequentemente associada à divisão de tarefas e à rotina compartilhada.