Ex-BBB tem nova crise psicótica e aguarda vaga para internação em Curitiba

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 16h31

O ex-participante do BBB 26, Pedro Espindola, voltou a receber atendimento médico nesta terça-feira (31), em Curitiba (PR), após apresentar um novo quadro de crise psicótica. Ele está em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e aguarda possível encaminhamento para internação em clínica psiquiátrica.

De acordo com informações divulgadas por sua defesa, o episódio mais recente ocorreu na noite de segunda-feira (30), quando o ex-BBB teria sofrido um surto. Desde então, ele permanece sob observação enquanto aguarda a disponibilidade de vaga para tratamento especializado.

O caso ocorre poucos dias depois de Pedro se envolver em uma confusão dentro de uma barbearia na capital paranaense. Vídeos do episódio circularam nas redes sociais e ampliaram a repercussão envolvendo o nome do ex-brother.

Em nota, a equipe jurídica afirmou que Pedro estava acompanhado de um amigo e não teria adotado comportamento que justificasse agressões. Segundo o comunicado, a situação começou após ele ser abordado de forma hostil por um homem que o reconheceu e passou a fazer acusações.

A defesa sustenta que ele tentou evitar o conflito, mas acabou sendo perseguido e agredido por um grupo. “O que se seguiu não foi um desentendimento banal, mas um episódio de violência coordenada”, diz o texto.

Antes disso, Pedro Espindola já havia se envolvido em polêmica dentro do reality show, ao ser acusado de importunação sexual após tentar beijar à força a participante Jordana ainda na primeira semana do BBB 26. Desde então, o ex-participante tem sido alvo frequente de controvérsias fora do programa.