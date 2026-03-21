“Eu não envelheço. Eu evoluo”: publicou Chuck Norris pouco antes de morrer

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/03/2026 às 10h26

Poucos dias antes de morrer, o ator Chuck Norris publicou uma mensagem que passou a ganhar destaque após a confirmação de sua morte. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o artista celebrou seu aniversário de 86 anos e refletiu sobre o tempo e a própria trajetória.

Na gravação, ele aparece treinando boxe e escreveu: “Eu não envelheço. Eu evoluo. Hoje completo 86 anos! Nada como um pouco de diversão num dia ensolarado para nos sentirmos jovens. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo”.

A publicação também trouxe um agradecimento direto ao público que o acompanhou ao longo da carreira. “Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais poderão imaginar. Que Deus os abençoe”.

A mensagem repercutiu nas redes sociais após a morte do ator, ocorrida na última quinta-feira (19), no Havaí, nos Estados Unidos. Reconhecido internacionalmente pelos filmes de ação e pela ligação com as artes marciais, Norris construiu uma carreira de grande alcance popular.