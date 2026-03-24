“Estamos vulneráveis”: Bárbara Borges relata tentativa de assalto e desabafa sobre insegurança

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 11h31

A atriz Bárbara Borges relatou nas redes sociais ter sido alvo de uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira (23), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a artista, o crime foi cometido por suspeitos em uma motocicleta que utilizavam mochilas com identificação de aplicativo de entregas.

O episódio ocorreu quando ela estava em frente a um restaurante e decidiu usar o celular por alguns instantes. “Apesar de eu já ter visto vários vídeos de pessoas vítimas desse tipo de roubo, eu pensei em mandar uma mensagem para um amigo...”, contou. A atriz afirmou que percebeu a aproximação da moto a tempo de reagir e tentou proteger o aparelho.

“Então eu estava com a minha antena parabólica ligada e eis que consegui perceber... a moto já subiu em cima da calçada”, relatou. De acordo com Bárbara, o criminoso chegou a encostar em sua mão, mas não conseguiu levar o celular. “Senti a mão da pessoa ainda batendo aqui nos meus dedos, só que ele não conseguiu pegar bem”, disse.

Após a tentativa frustrada, pessoas que estavam próximas se aproximaram para prestar ajuda. A atriz contou que chegou em casa ainda sob efeito da adrenalina e teve dificuldade para dormir. “Ontem, para dormir, eu fiquei revisitando toda hora esse momento...”, afirmou.

Ao final, Bárbara Borges fez uma reflexão sobre a situação de segurança pública. “Estamos vulneráveis, porque a gente vive uma falha estrutural do nosso estado que não entrega para a sociedade o básico, que é a segurança”, declarou.