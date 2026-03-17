Emenda da deputada Gislaine Lebrinha garante R$ 100 mil para a APAE de Alvorada do este

Por Julia Cardoso

Publicada em 17/03/2026 às 08h00

O município de Alvorada D’Oeste conta com R$ 100 mil por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil). O recurso foi empenhado após solicitação do vereador Diego Souza e será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.



Segundo a deputada, o investimento busca apoiar o trabalho realizado pela instituição e ampliar as condições de atendimento à população. “A APAE desenvolve um trabalho essencial no município, oferecendo acompanhamento e apoio a muitas famílias. Nosso mandato tem compromisso em contribuir para melhorar a qualidade dos serviços prestados”, destacou.



O investimento será utilizado para a aquisição de material permanente, contribuindo para melhorar a estrutura da associação e ampliar o atendimento oferecido aos pacientes.



A deputada destacou a parceria com o vereador Diego Souza e agradeceu ao Governo de Rondônia pelo apoio na viabilização do investimento. A APAE realiza atendimentos especializados às famílias do município, e a parlamentar afirmou que seguirá acompanhando o trabalho da instituição e apoiando suas demandas.

Foto: Thyago Lorentz