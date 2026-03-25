Em apenas três meses futebol rondoniense fatura aproximadamente R$ 7 milhões, através das competições da FFER e da CBF

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 11h50

A temporada 2026 mal começou e o futebol rondoniense já comemora o fortalecimento das receitas dos clubes, em apenas três meses , através das competições oficiais da FFER e da CBF, foram injetados diretamente nos cofres dos filiados, aproximadamente R$ 7 milhões em premiações. Valor oriundo totalmente da iniciativa privada e destinada aos clubes filiados a FFER e a CBF.

Os valores destinados aos clubes, passam pelo bom desempenho e participações dos filiados nas competições oficiais, como por exemplo na Copa do Brasil, que em 2026 tiveram a participação do Guaporé e do Ji-Paraná, na primeira fase, ambas equipes venceram seus confrontos, eliminando o Galvez do Acre e o Pantanal do Mato Grosso do Sul respectivamente, mas na 2ª fase tanto Guaporé e Ji-Paraná foram eliminados por clubes gaúchos, Juventude -RS e Ypiranga-RS.

O Gazin Porto Velho entrou na competição já na 2ª fase, quando eliminou o Operário Várzea Grandense - MT e avançou para a 3ª fase, sendo eliminado para o Atlético Goianiense no Aluízio Ferreira. Por conta do bom desempenho na Copa do Brasil, Ji-Paraná, Guaporé e o Gazin Porto Velho, receberam aproximadamente R$ 4,2 milhões diretamente em suas respectivas contas. Só a participação do Guaporé e do Gazin Porto Velho no Campeonato Brasileiro da Série D, na rende aos clubes cerca de R$ 500 mil apenas na primeira fase. Os dois clubes também faturam na Copa Verde, só na 1ª fase cada clube recebe mais R$ 125 mil, as quatro fases da competição podem render cerca de R$ 400 mil.

O futebol feminino rondoniense também se fortalecem em 2026, através das competições oficiais da FFER e da CBF, os clubes filiados, Desportiva Itapuense e o Rolim de Moura já estrearam no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, cada equipe recebeu R$120 mil, valores depositados diretamente nas suas respectivas contas e referente apenas a 1ª fase da competição.

Os dois filiados, Desportiva Itapuense e o Rolim de Moura ainda receberão pela Copa do Brasil Feminina 2026, terá premiações valorizadas, com destaque para a final, quando o campeão receberá R$ 1 milhão e o vice R$ 500 mil. As cotas de participação começam a partir de R$ 25 mil na 1ª fase, aumentando progressivamente até a final, consolidando o investimento no futebol feminino. A CBF também anunciou um investimento recorde, com um total superior a R$ 685 milhões destinados ao futebol feminino, englobando diversas competições.

Os clubes, tanto nas competições masculinas quanto nas femininas, contaram e contam ainda com apoio financeiro da CBF, com o transporte, hospedagem e alimentação durante as competições. A FFER também atua fortemente no apoio financeiro aos clubes, valores que passam pelo pagamento integral da arbitragem durante o Rondoniense Sicredi, transporte, transferências de jogadores, além das melhorias de infraestrutura de 5 estádios de Rondônia, através do Projeto Palcos do Futebol, o Portal da Amazônia, Luiz Alves Athaíde, Cassolão, Biancão e Aluízio Ferreira, tiveram vestiários revitalizados, irrigação automatizada, novos bancos de reservas, além de equipamentos para manutenção dos estádios. Através do Projeto Palcos do Futebol foram investidos aproximadamente R$ 900 mil em infraestrutura dos estádios rondonienses, proporcionando conforto e dignidade para atletas, staff, comissão técnica e arbitragem.