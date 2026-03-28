“Dilacerada”, diz Luana Piovani ao comentar distância do filho no aniversário de 14 anos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/03/2026 às 09h15

A atriz Luana Piovani, de 49 anos, usou as redes sociais para homenagear o filho mais velho, Dom, que completou 14 anos, e voltou a comentar a situação familiar que tem repercutido nos últimos dias. Em tom emotivo, ela destacou a dificuldade de estar longe do adolescente durante a data.

Ao compartilhar imagens antigas ao lado do filho, a artista escreveu uma mensagem de carinho e reconhecimento. “Filho… Feliz aniversário! Seu nome é Dom porque te sinto um presente. Saúde e eu por perto, é o que desejo. Não tô conseguindo me expressar muito, tô emotiva, mas te amo sem fim mais que ainda pra sempre. Te amo”, publicou.

A repercussão do desabafo gerou interação com seguidores. Uma internauta comentou sobre o sentimento de mães em situações semelhantes, o que levou Luana a resumir seu estado emocional em uma única palavra: “Dilacerada”.

A manifestação ocorre após a atriz demonstrar insatisfação com a organização familiar no período do aniversário. Segundo ela, a filha Liz, de 10 anos, não estaria presente na comemoração do irmão por causa de uma viagem, o que gerou questionamentos. “Acabo de saber que a minha filha (Liz), no caso irmã do meu filho primogênito, vai viajar. Como assim vai viajar no aniversário do irmão? Não consigo entender esse tipo de sinapse. É como se não fosse importante estar junto, isso porque eles nem moram juntos”, disse anteriormente.

Dom vive no Brasil com o pai, o surfista Pedro Scooby, enquanto Luana reside em Portugal. O ex-casal teve três filhos juntos: Dom, além dos gêmeos Liz e Bem, de 10 anos. Separados desde 2019, Scooby também é pai de Aurora, de 3 anos, fruto de seu atual casamento com a modelo Cíntia Dicker.