Deputado Cássio Gois é homenageado pela Associação Cacoalense de Imprensa durante solenidade

Por Ana Hack

Publicada em 02/03/2026 às 09h45

A Associação Cacoalense de Imprensa (ACI) realizou, na noite do dia 25 de fevereiro de 2025, uma solenidade histórica que marcou a posse da nova diretoria da entidade, eleita para o mandato até 2028, além da entrega de Diplomas de Honra ao Mérito a personalidades que se destacam na defesa da cidadania, da democracia e do desenvolvimento social em Rondônia.



O evento foi realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Cacoal, reunindo profissionais da comunicação, lideranças regionais, representantes da sociedade civil e autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, tanto do município quanto do Estado.



A solenidade foi marcada pela entrega de títulos de reconhecimento a personalidades de Rondônia e de Cacoal que contribuem significativamente para o fortalecimento da cidadania, da liberdade de expressão e do desenvolvimento social.



Entre os homenageados, o deputado estadual Cássio Gois recebeu o Diploma de Honra ao Mérito em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Com trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento regional, Cássio já atuou como vice-prefeito de Cacoal e também construiu sua história na comunicação, tendo sido jornalista, com atuação destacada no jornal Tribuna Popular.



Ao agradecer a homenagem, o parlamentar destacou a importância da imprensa para a construção de uma sociedade mais justa e informada.



“A imprensa tem um papel fundamental na democracia, levando informação com responsabilidade e compromisso com a verdade. Fico muito honrado por este reconhecimento e reafirmo meu respeito e apoio ao trabalho sério realizado pelos profissionais da comunicação de Cacoal e de Rondônia”, afirmou.



Cássio Gois também parabenizou a nova diretoria da ACI, desejando sucesso na condução dos trabalhos e colocando seu mandato à disposição para fortalecer iniciativas que valorizem a comunicação e contribuam com o desenvolvimento do município e do Estado.



“A nova diretoria assume uma missão importante de continuar fortalecendo a imprensa local, sempre pautada pela ética, transparência e responsabilidade. Nosso mandato está à disposição para apoiar ações que promovam a informação de qualidade e o desenvolvimento da nossa região”, concluiu.



Fundada em 17 de maio de 2011, a ACI chega ao seu décimo quarto ano de atuação consolidando seu papel na valorização do jornalismo sério, ético e comprometido com a sociedade. À frente da entidade, o presidente Siderlandio Simões de Oliveira destacou a relevância do momento e agradeceu a presença de todos.



“Hoje celebramos a força da imprensa. Agradeço à diretoria, aos associados, e às autoridades e parceiros institucionais que contribuíram para a realização deste evento. Reafirmamos que a ACI seguirá atuando com independência, responsabilidade e espírito colaborativo”, afirmou.



Representando o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esteve presente o secretário de Comunicação do Estado, Renan Fernandes, reforçando a importância da imprensa.



A cerimônia reforçou o papel essencial da imprensa como pilar da democracia, destacando o compromisso dos profissionais de comunicação com a verdade, a ética e o serviço à sociedade.

Fotos: Italo Narovi