Por Assessoria

Publicada em 02/03/2026 às 11h08

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Sempog, realizou na última semana, uma audiência pública para prestação de contas e avaliação do cumprimento das metas do 3º quadrimestre de 2025.

A audiência aconteceu no auditório do Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEI, e foi transmitida ao vivo pelos canais digitais da Prefeitura, no facebook e youTube.

A audiência tem como objetivo mostrar através de um relatório detalhado, as informações quanto à receita, gastos, despesas, investimentos e arrecadação do município. A proposta é garantir a transparência na destinação dos recursos públicos.