Delegado Camargo cobra ações imediatas do Estado para reforçar segurança no transporte escolar fluvial em Porto Velho

Por WELIK SOARES

Publicada em 02/03/2026 às 12h02

O deputado estadual Delegado Camargo protocolou na Assembleia Legislativa de Rondônia a Indicação nº 16258/26, por meio da qual cobra providências urgentes do Governo de Rondônia para reforçar o policiamento fluvial na comunidade de Cujubim Grande, zona rural do município de Porto Velho.

A iniciativa tem como base denúncias de furtos recorrentes em embarcações utilizadas no transporte escolar fluvial de estudantes da região. Segundo o parlamentar, a ausência de ações preventivas e ostensivas tem gerado insegurança entre famílias, motoristas e alunos, comprometendo o acesso regular à educação e a tranquilidade da comunidade ribeirinha.

Questionamentos diretos ao Executivo

No documento encaminhado ao Poder Executivo, Delegado Camargo solicita informações detalhadas à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania sobre o conhecimento oficial dos furtos registrados, a quantidade de ocorrências formalizadas e a existência de planejamento operacional específico para a região.

O deputado também questiona a disponibilidade de efetivo policial e de embarcações aptas ao policiamento fluvial, bem como a integração entre os órgãos de segurança pública e os responsáveis pelo transporte escolar. Outro ponto central da indicação é a cobrança de prazos objetivos para a adoção de medidas que reduzam os crimes e restabeleçam a sensação de segurança no trajeto percorrido pelos estudantes.

Segurança como dever do Estado

Na justificativa apresentada à Assembleia, o parlamentar ressalta que a proteção de crianças e adolescentes durante o deslocamento para a escola é dever constitucional do Estado. Ele fundamenta a cobrança nos princípios da legalidade, eficiência, transparência e moralidade administrativa, destacando que a omissão do poder público pode aprofundar a vulnerabilidade de comunidades ribeirinhas que já enfrentam dificuldades históricas de acesso a serviços básicos.

O texto da indicação aponta que a falta de policiamento adequado não apenas expõe os alunos a riscos, mas também fragiliza a confiança da população nas instituições responsáveis pela segurança pública.

Fiscalização e atuação parlamentar

A cobrança por reforço no policiamento fluvial se soma a outras iniciativas recentes de Delegado Camargo voltadas à fiscalização do Executivo estadual. O deputado tem se destacado por apresentar indicações, requerimentos e cobranças públicas relacionadas à segurança, à transparência na aplicação de recursos e à garantia de direitos fundamentais, especialmente em regiões mais afastadas dos centros urbanos.

A iniciativa reforça o perfil de atuação do deputado Delegado Camargo, caracterizado pela cobrança técnica, pelo acompanhamento contínuo das políticas públicas e pela defesa de comunidades que historicamente têm pouca visibilidade no debate institucional. Ao levar a situação do transporte escolar fluvial de Cujubim Grande ao centro da pauta legislativa, o parlamentar pressiona o Estado a assumir responsabilidades concretas e a transformar demandas locais em ações efetivas de segurança e proteção social.