Cássio Góis destina quase R$ 1 milhão no esporte e fortalece projetos sociais em Cacoal

Por Ana Hack

Publicada em 02/03/2026 às 13h40

Durante o evento, Cássio destacou o volume de investimentos realizados no esporte do município (Foto: Italo Narovi | Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Cássio Góis (PSD) segue consolidando o esporte como uma das principais ferramentas de transformação social em Cacoal. No sábado (28) ele participou da solenidade de lançamento do calendário esportivo do município e da entrega de mais de 1.500 kits de uniformes destinados às crianças e adolescentes atendidos pelo programa Pensando no Amanhã.



A ação é fruto de recursos destinados pelo parlamentar em parceria com a Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semast). Os kits contemplam diversas modalidades esportivas, incluindo kimonos, maiôs e sungas de natação, garantindo mais dignidade, inclusão e incentivo aos participantes do projeto.





Durante o evento, Cássio destacou o volume de investimentos realizados no esporte do município:



“ A entrega desses uniformes do programa Pensando no Amanhã é mais uma etapa dos investimentos que iniciamos desde o ano passado. Apoiamos o futebol profissional de Cacoal, diversos campeonatos, e os atletas receberam uniformes padronizados, com os símbolos dos times, que era um sonho deles.”





Estamos chegando a quase 1 milhão de reais em recursos investidos no esporte, informa o parlamentar (Fotos: Italo Narovi | Assessoria Parlamentar)



Agora estamos contemplando outras modalidades dentro de um programa que é referência em Rondônia. O calendário esportivo está um sucesso, e parabenizo toda a equipe da AMEC pelo trabalho e o comprometimento dos monitores. Sabemos que muitas coisas boas ainda estão por vir.





A importância de ampliar o incentivo para diferentes modalidades e projetos sociais: (Fotos: Italo Narovi | Assessoria Parlamentar)

O presidente da AMEC, Romeu Moreira, destacou a importância da parceria para o fortalecimento do esporte no município:



“Quero agradecer ao deputado Cássio Góis por essa parceria tão importante com o esporte de Cacoal. Esse incentivo faz toda a diferença, porque ele acredita nas nossas crianças e adolescentes, investe no futuro e contribui diretamente para o cuidado com as nossas famílias.”



Cássio Góis reforçou ainda que o esporte vai além da prática esportiva, sendo um instrumento de inclusão, disciplina e esperança, especialmente para crianças e jovens:



“O esporte transforma vidas, salva pessoas e leva alegria para as famílias, principalmente na zona rural, onde os campeonatos movimentam as comunidades nos fins de semana.”



Com atuação constante, o deputado tem sido um dos principais incentivadores do esporte em Rondônia



Com investimentos em campeonatos, corridas, motocross, melhoria de campos e quadras esportivas, além da entrega de materiais e uniformes que fortalecem os projetos sociais do município.



Fotos: Italo Narovi