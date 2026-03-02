Obras suspendem temporariamente o atendimento presencial na Promotoria de Justiça

Por MP-RO

Publicada em 02/03/2026 às 15h08

O Ministério Público de Rondônia suspendeu, por 30 dias, o atendimento presencial ao público externo na Promotoria de Justiça de Costa Marques. A medida começou em 23 de fevereiro de 2026 e ocorre por causa de obras de reforma geral no prédio da unidade. Durante esse período, o atendimento seguirá por canais remotos.

A decisão leva em conta as intervenções que estão em andamento no prédio. Entre os serviços realizados estão a troca da rede elétrica, que é o conjunto de fios que leva energia para o local, o nivelamento das paredes, a troca do piso e a reorganização das salas internas. Parte do prédio precisou ser desocupada, como o auditório, e servidores foram remanejados para outros espaços.

A reforma está no 100º dia do cronograma. Cerca de 50% dos serviços já foram concluídos. Segundo a área técnica responsável pela infraestrutura, o ritmo da obra está acima do previsto.

Houve análise sobre a possibilidade de manter o atendimento presencial por até 15 dias, com mudanças na organização do trabalho e isolamento de áreas. No entanto, essa alternativa seria temporária e exigiria ajustes nas frentes de serviço, que são as equipes que atuam em cada parte da obra.

A suspensão foi considerada necessária diante das condições do local. As intervenções envolvem troca da rede elétrica, retirada e colocação de revestimentos, além de serviços que geram poeira e ruído.

Esses fatores podem afetar a saúde e a segurança de servidores e do público. Também há limitação de espaço adequado para receber as pessoas durante a reforma.

Por isso, foi autorizada a suspensão temporária do atendimento presencial, com a garantia de que os serviços continuarão de forma integral pelos meios digitais e telefônicos.

Atendimento remoto mantido

Durante o período de obras, o público poderá procurar a Promotoria de Justiça de Costa Marques por e-mail, telefone e outros canais institucionais: e-mail: [email protected]

Horário de expediente: das 7 as 14 horas via WhatsApp: (69) 98411-8492 ou pelo telefone: (69) 3651-2100

A medida busca assegurar a continuidade do trabalho sem prejuízo à população.