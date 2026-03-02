Comitê de crise hídrica mobiliza ações para enfrentar mudanças climáticas

Por André Oliveira

Publicada em 02/03/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho realizou nesta segunda-feira (2) mais uma reunião para discutir medidas emergenciais diante do cenário de crise hídrica que preocupa autoridades e moradores da capital. O encontro reuniu representantes de secretarias municipais e Defesa Civil para avaliar a situação atual e definir estratégias de enfrentamento.

Durante a reunião, foram apresentados dados atualizados sobre o nível do Rio Madeira e os impactos que a enchente e a seca podem causar principalmente na vida dos ribeirinhos. Segundo o superintendente da Defesa Civil, Marcos Berti, a situação do nível do Rio Madeira exige monitoramento permanente e ações preventivas para evitar desabastecimento em diversas localidades.

“Essas reuniões discutem a parte meteorológica e hidrológica, tanto da seca quanto na cheia do Rio Madeira. Por isso, é fundamental o acompanhamento e também ver o que cada secretária pode contribuir com esse planejamento estratégico. No momento, estamos acompanhando o aumento no nível do rio, que de acordo com os dados, pode passar dos 16 metros agora em março”, concluiu.

O avanço das águas pode provocar alagamentos em diversas regiões ribeirinhas, afetar estradas e obrigar famílias a deixarem suas casas. A Defesa Civil intensifica o monitoramento e organiza ações de apoio às comunidades atingidas, como distribuição de cestas básicas, água potável e assistência social.

Planejamentos

Os impactos econômicos e sociais são sentidos em ambos os períodos. Agricultores, por exemplo, enfrentam perdas na produção, comerciantes registram queda no movimento em áreas afetadas. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) também participa desses encontros com o objetivo de preparar ações voltadas principalmente para os agricultores.

“A participação no Comitê de Crise, é essencial. A Semagric tem o levantamento da perda da produção dessas comunidades e a reconstrução do plano das áreas ribeirinhas. Então, todas essas informações daqui auxiliarão na construção de um documento da Semagric com essas informações”, disse Adirleide Dias dos Santos, agente de Educação Ambiental da pasta.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) também participou da reunião reforçando o compromisso com a gestão ambiental, preservação dos recursos naturais e ainda a defesa aos animais. O secretário Vinícius Miguel Durante a parceria para as ações necessárias para minimizar os impactos da estiagem e na cheia.

“O nosso papel é ter esse olhar para esses eventos climáticos extremos e também de uma forma duradoura e olhando isso como parte integrada não só do direito às cidades com a vida humana e também aos ecossistemas. Essa iniciativa preventiva é fundamental para uma resposta rápida e efetiva”, finalizou o secretário.

As ações foram iniciadas e ainda de acordo com Defesa Civil, outras secretárias e órgãos também estão envolvidos no planejamento e execução das iniciativas. Novas reuniões serão realizadas para acompanhar a evolução do quadro e ajustar as medidas conforme a necessidade