Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 16h42

A realização de serviços de tapa-buracos na RO-459 deverá ocorrer dentro de aproximadamente dez dias, conforme confirmação recebida pelo deputado estadual Alex Redano após contato com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, coronel Éder.

A rodovia, considerada essencial para a mobilidade local, foi citada pelo parlamentar ao relatar que as condições da estrada têm impactado diretamente o cotidiano dos moradores de Rio Crespo. Segundo ele, as dificuldades enfrentadas pela população foram verificadas de perto durante visita ao município.

De acordo com a informação repassada pelo DER, uma frente de trabalho deverá ser mobilizada para executar a manutenção, com a expectativa de melhorar a segurança viária e as condições de tráfego para os usuários da estrada.