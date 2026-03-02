Por Redação | Rondônia Dinâmica

02/03/2026

A organização do tráfego durante a Rondônia Rural Show 2026 já está sendo incluída no cronograma de trabalho da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) de Ji-Paraná. A preparação de medidas específicas para o evento integra o planejamento estratégico traçado para o próximo ano, que também contempla ações estruturantes voltadas à mobilidade urbana e à segurança viária no município.

O plano para 2026 foi definido pela Prefeitura de Ji-Paraná e estabelece como eixos centrais a modernização dos serviços, a melhoria da sinalização e o fortalecimento das atividades de fiscalização. Entre as medidas previstas está a adequação e atualização do sistema semafórico, que contará com acompanhamento técnico do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO).

Também estão programados investimentos em sinalização horizontal e vertical, revisão de equipamentos e implantação de um novo sistema de cadastro do transporte. A regularização das vistorias de mototáxis faz parte do conjunto de providências anunciadas, assim como o reforço das ações fiscalizatórias em parceria com a Polícia Militar de Rondônia (PMRO).

No campo educativo, está prevista a implantação da Ronda Escolar aliada a um projeto permanente de Educação para o Trânsito. A proposta busca integrar fiscalização e orientação, dentro das diretrizes estabelecidas no planejamento.

Além das medidas operacionais, encontra-se em estudo a realização de concurso público para recomposição do quadro funcional da AMT. A prefeitura também abriu espaço para participação popular ao questionar quais pontos da cidade demandam maior atenção na sinalização viária.