Em clima de surpresa, Ana Hickmann comemora 45 anos ao lado de familiares

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 16h02

O aniversário de 45 anos de Ana Hickmann foi comemorado no último domingo (1º) em um ambiente reservado: o apartamento da família. A celebração reuniu amigos próximos e parentes em uma noite marcada por homenagens e surpresa organizada dentro de casa.

A festa foi preparada pelo marido da apresentadora, Edu Guedes, com apoio da filha dele, Maria Eduarda Guedes. Durante a comemoração, Ana destacou a importância de compartilhar o momento com pessoas do seu convívio mais próximo.

Entre os convidados estavam familiares como a mãe, Reni Saath, os irmãos Fernanda, Isabel e Luiz Hickmann, além do filho da apresentadora, Alexandre Hickmann Correa.

Ao comentar a data, Ana afirmou: “Estou muito feliz em poder celebrar meus 45 anos ao lado de pessoas tão especiais na minha vida. Ter minha família e amigos aqui, reunidos, é o maior presente que eu poderia receber”. Ela também agradeceu ao marido e à enteada pela organização da surpresa. “Quero agradecer ao Edu e à Maria por terem feito tudo com tanto amor e carinho, uma surpresa maravilhosa para mim. Estou encantada com o bom gosto e com a beleza de cada detalhe”, declarou.