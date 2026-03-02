Por Jean Carla Costa

Publicada em 02/03/2026 às 16h05

Ação da prefeitura fomenta o empreendedorismo feminino rural e reúne 37 agricultoras familiares na Linha 11

proposta surgiu para dar visibilidade a habilidades e produtos antes pouco conhecidos, inclusive dentro da própria comunidade

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Semagric, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Infraestrutura - Seinfra, iniciou o processo de regularização da Feira das Mulheres Empreendedoras da Comunidade Joana Darc, localizada na Linha 11.

A iniciativa valoriza o talento e a produção das agricultoras familiares da região e representa um importante passo para a formalização e fortalecimento do empreendedorismo feminino no campo.

Coordenada por Ednalva Pereira do Sacramento Amorim, a feira reúne atualmente 37 mulheres que produzem e comercializam itens como queijos, sabão artesanal, roupas, utilidades domésticas e alimentos caseiros. A proposta surgiu da necessidade de dar visibilidade às habilidades e aos produtos que antes eram pouco conhecidos até mesmo dentro da própria comunidade.

Segundo Ednalva, a feira nasceu para revelar o potencial das mulheres agricultoras locais. “Essa necessidade surgiu porque muitas mulheres aqui produziam em casa e ninguém conhecia o talento delas. A feira veio para mostrar para a comunidade que aqui existem mulheres empreendedoras, mulheres de negócios, que fazem seus produtos e querem crescer. Hoje somos 37 mulheres cadastradas e queremos nos envolver ainda mais”, destacou.

Já para a coordenadora das feirantes, Lizabete Mattos Do Ama ral, a proposta futura é transformar a feira em um projeto itinerante, levando a comercialização para outras linhas e agrovilas próximas, ampliando as oportunidades de renda para mulheres que têm dificuldade de deslocamento. “A nossa ideia é que a feira possa circular pelas comunidades, da Linha 5 até as agrovilas. Assim ajudamos mulheres que não conseguem transporte a vender seus produtos e mostrar seu trabalho”, afirmou.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, ressaltou que o município iniciou a regularização após diálogo com as feirantes e organização da documentação necessária, garantindo apoio institucional à iniciativa. “Identificamos a importância social e econômica dessa feira para as agricultoras familiares da Joana Darc. Nosso objetivo é fortalecer o empreendedorismo feminino rural e ampliar as oportunidades de geração de renda nas comunidades”, explicou.

Expectativa é ampliar o alcance do projeto e consolidar a feira como referência de empreendedorismo feminino rural em Porto Velho

O secretário executivo da Seinfra, Geovanni Marini, destacou que o município também atua para assegurar as condições adequadas de infraestrutura para o funcionamento do espaço. “A Prefeitura está presente para apoiar iniciativas que promovam desenvolvimento local. O início do processo de regularização permite que a feira avance de forma organizada, enquanto realizamos as adequações necessárias de infraestrutura, garantindo segurança e melhores condições para feirantes e visitantes”, afirmou.

De acordo com Ednalva, o apoio da Prefeitura foi decisivo para a continuidade da feira, especialmente após questionamentos sobre a realização do evento. “Quando surgiu a denúncia de que não poderíamos expor nossa feira, buscamos a Semagric e a Prefeitura nos acolheu. Fizeram o cadastramento e nos orientaram. Isso foi uma alegria muito grande, porque queremos crescer, criar uma associação feminina e trazer cursos e mais oportunidades para as mulheres”, concluiu.

A Feira das Mulheres Empreendedoras da Comunidade Joana Darc já está em sua terceira edição e discute, junto às participantes, a periodicidade das próximas realizações, que poderão ocorrer quinzenalmente ou mensalmente. A expectativa é ampliar o alcance do projeto e consolidar a feira como referência de empreendedorismo feminino rural em Porto Velho.