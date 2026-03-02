Prazo para pagamento do IPTU com desconto de 10% será encerrado na próxima terça-feira (10)

Por Assessoria

Publicada em 02/03/2026 às 17h05

A Prefeitura de Jaru informa que será encerrado na próxima terça-feira (10) o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU com desconto. Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única conseguem o abatimento de 10% no valor total do tributo.

O IPTU também pode ser parcelado em até 8 vezes, com primeiro vencimento previsto para o dia 10 deste mês. As parcelas seguintes têm os vencimentos agendados para os dias 10 de abril, 8 de maio, 10 de junho, 10 de julho, 11 de agosto, 10 de setembro e 9 de outubro deste ano.

As guias de pagamento já estão sendo entregues nas residências e também podem ser emitidas no site, através do link https://servicos.jaru.ro. gov.br/servicosweb/home.jsf , ou pelo autoatendimento por meio do WhatsApp 69 99319-3780. Todo o valor arrecadado com o IPTU é utilizado na execução de serviços na área da saúde, infraestrutura urbana, cultura, educação, esportes, dentre outros.