“Perto do toba, não”, diz Zé Felipe ao negar tatuagem íntima

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 15h51

Após uma onda de comentários nas redes sociais, Zé Felipe decidiu esclarecer rumores envolvendo uma suposta tatuagem em área íntima. O cantor respondeu diretamente a um seguidor que questionou se ele teria feito um desenho próximo à região do ânus.

“Fez tattoo perto do [ânus] mesmo ou é fake news?”, perguntou o internauta. O artista negou de forma objetiva: “Fiz não. Fiz essa aqui: Maria Alice, Maria Flor e José [no braço], e essa [no quadril]. Perto do toba, não”.

As especulações começaram após o cantor exibir novos desenhos na pele. Um dos traços chamou atenção por parecer estar localizado próximo à virilha, o que levou seguidores a criarem teorias nas plataformas digitais.

Essa não é a primeira vez que tatuagens de Zé Felipe viram assunto. No fim de 2025, ele apareceu usando um curativo no pescoço, o que gerou comentários sobre a possível remoção das iniciais de Virginia Fonseca, mãe de seus três filhos. Na época, o cantor vivia um relacionamento com Ana Castela, o que intensificou os rumores.

As homenagens entre Zé Felipe e Virginia haviam sido feitas em janeiro de 2023, durante uma transmissão ao vivo, quando os dois tatuaram os nomes um do outro. Posteriormente, a influenciadora iniciou o processo de remoção do apelido do cantor, relatando que o procedimento a laser foi doloroso, mas necessário naquele momento.