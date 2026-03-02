Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 15h27

O programa de apoio à saúde da mulher em Presidente Médici contará com reforço financeiro após a destinação de R$ 150 mil para a Secretaria Municipal de Saúde.

O recurso foi indicado pelo deputado estadual Cirone Deiró, a partir de demanda apresentada pelo vereador Lei do Riachuelo.

Segundo o parlamentar, o repasse foi realizado com o objetivo de contribuir para ações voltadas ao atendimento e fortalecimento das políticas públicas na área. Ele afirmou que a iniciativa integra um conjunto de medidas direcionadas à melhoria da qualidade de vida da população do município.

A destinação foi formalizada como parte das articulações institucionais entre o mandato e representantes locais, dentro da execução do programa municipal voltado à saúde feminina.