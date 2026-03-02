Irã tem novo apagão de internet em meio a conflito com EUA e Israel

A população do Irã enfrenta desde o último sábado (28) um apagão de internet que reduziu o nível de conectividade do país a menos de 1% do normal. O bloqueio aconteceu após uma ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel ao território iraniano.
Com a internet praticamente indisponível, cerca de 90 milhões de pessoas no Irã têm dificuldades para se comunicar, destacou nesta segunda-feira (2) o NetBlocks, iniciativa que monitora o funcionamento da internet ao redor do mundo.
O embaixador do Brasil no Irã, André Veras Guimarães, confirmou no sábado (28) à TV Globo que a internet no país foi cortada e que a diplomacia enfrentava dificuldades para se comunicar com os brasileiros na região (veja no vídeo abaixo).
Ataque ao Irã: entenda o que aconteceu e o que pode vir agora
Embaixador do Brasil no Irã relata falta de internet e dificuldade de comunicação com brasileiros
A medida limita a divulgação de incidentes no Irã e a participação cívica em um momento crucial para o país após o assassinato do aiatolá Khamenei em ataques aéreos dos EUA e de Israel, disse o NetBlocks.
"Enquanto a maioria dos países se esforça para manter a conectividade em tempos de conflito internacional, o Irã silenciou novamente sua própria população", afirmou.
A declaração faz referência a outros bloqueios de internet impostos pelo regime iraniano. O apagão anterior aconteceu no início de janeiro, em resposta aos protestos contra o governo que tomaram as ruas do país desde o final de 2025.
