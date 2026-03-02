TRE investe em itinerantes para regularização eleitoral, Donadon na disputa de vaga à Câmara Federal, é possível a parceria Flori-Fúria à sucessão estadual?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 14h00

Eleições – O Tribunal Regional eleitoral (TRE) de Rondônia utiliza o atendimento itinerante com a finalidade de ampliar a aproximação com o eleitorado. Em parceria com os membros das Zonas Eleitorais integrantes do TRE estão sendo percorridos municípios, distritos e comunidades rurais de Porto Velho com a JE disponibilizando serviços eleitorais essenciais promovendo a cidadania e a inclusão social. No dia 6 de maio terminará o cadastro eleitoral. É importante, que os eleitores não deixem para última hora para a regularização junto à Justiça Eleitoral. Até por isso ocorre a ampliação dos serviços à população, para se evitar que o eleitor fique privado de votar por não estar com a situação em dia com a Justiça Eleitoral, e contribuir para reduzir a inadimplência no processo eleitoral.

Eleições II – Durante as ações estão sendo disponibilizados serviços de alistamento eleitoral (1º título), transferência de domicílio, regularização da situação eleitoral, atualização de dados cadastrais, inclusão de nome social, alteração do local de votação, coleta de dados biométricos, consulta da situação eleitoral e Emissão de certidões. Os trabalhos tiveram início na sexta-feira (27) no Residencial Cristal da Calama, na Associação de Moradores em Porto Velho, das 8h30 às 12h30; em Itapuã do Oeste, nos dias 27 e 28, das 8h às 17 no Fórum Digital do município; Jaru, dias 28, das 8h às 17h e no dia 1º/03 das 8h às 12h, na Escola Estadual Plácido de Castilho. Até a data de encerramento do cadastro eleitoral deste ano, no dia 6 de maio, serão realizadas outras ações da Justiça Eleitora na capital e no interior oferecendo oportunidade de o cidadão regularizar sua situação eleitoral.

Cursos – A Escola do Legislativo, mantida pela Assembleia Legislativa (Ale), está disponibilizando cursos aos servidores e também abertos à população, no próximo mês de março. No período de 17 a 19 do próximo mês de março estarão sendo ministrado na escola dos deputados os cursos de qualificação profissional, sem custo aos participantes nas disciplinas de Comunicação Assertiva para Lideranças, Atendimento ao Público, Informática Básica e Cuidadores de Idosos. A Escola do Legislativo, presidida por Wesley Araújo dos Santos, disponibilizará dezenas de cursos, gratuitos, para os servidores da Casa, dos poderes Executivo e Judiciário, que são abertos ao público, sem custo e com entrega de certificados aos concluintes. Os cursos também são levados ao interior, através de convênios com as prefeituras, câmaras de ver4eadores e entidades organizadas.

Federal – Na última semana o ex-deputado federal Natan Donadon, com domicílio eleitoral em Vilhena, esteve reunido com o presidente regional do União Brasil, ex-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Júnior Gonçalves e o deputado federal Maurício Carvalho, presidente da Federação União Progressista em Rondônia e o presidente nacional da União Brasil, Antônio Rueda (via online). Na ocasião foi confirmada a pré-candidatura de Natan Donadon para a Câmara Federal nas eleições gerais de outubro. Há 13 anos, que o Cone Sul não tem representante na Câmara Federal, com sérios prejuízos para a região, que ficou privada de investimentos federais. O vice-governador Sérgio Gonçalves (UB) também participou do encontro das lideranças do partido.

Parceria? – Na última semana em entrevista na Rádio Caiari, no programa “A Voz do Povo”, comandado por Arimar Souza de Sá, o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), pré-candidato a governador, disse que manteve diálogo com o ex (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol, do PP, uma das lideranças expressivas políticas do Estado, e também admitiu a possibilidade de o prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), ser o seu vice, alegando que tem “boa relação com ele”. Ocorre que Flori foi lançado como pré-candidato a governador na última semana pelo presidente regional do seu partido, prefeito de Porto Velho, Leo Moraes. Também recebeu convite da cúpula do Novo para se filiar e concorrer à sucessão estadual. Nada contra, mas pré-candidatos a vice e a governador do mesmo segmento, no caso, do interior, seria somar nada com coisa nenhuma, pois é fundamental em um processo político-eleitoral uma parceria capital-interior. Por mais bons de votos que ambos sejam, seria uma missão quase impossível de ser cumprida. Já o apoio de Ivo é questionável, pois é realmente bom de voto, mas não a terceiros

Respigo

O ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Kaká Mendonça, está trabalhando uma pré-candidatura a deputado federal às eleições deste ano. Kaká é irmão do deputado estadual corregedor geral da Ale-RO, Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), que é candidato à reeleição com chances reais de sucesso +++ Os pré-candidatos ao Senado em Rondônia crescem conforme vai se aproximando a data para a realização das convenções partidárias, para escolha dos candidatos às eleições gerais 2026. O período de convenções este ano será de 20 de julho a 5 de agosto +++ Parece distante, mas são pouco mais de cinco meses. Para o 1º turno das eleições em torno de 7 meses +++ O Fluminense é o primeiro finalista do Campeonato Carioca deste ano, após eliminar o Vasco no domingo (1º) no Maracanã no empate em 1x1. O adversário sairá do jogo de hoje (2) à noite (20h) entre Flamengo e Madureira, também no Maracanã. Como o Flamengo venceu (3x0) o primeiro confronto, dificilmente não teremos mais um Fla-Flu na final do Cariocão, que será no domingo (8), com decisão do campeonato em jogo único.

