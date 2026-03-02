“Eu amo ser solteira”, afirma Maisa ao comentar vida amorosa nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 15h35

A atriz Maisa Silva voltou a falar sobre sua vida pessoal após receber uma pergunta de uma seguidora em seu perfil alternativo no TikTok. Aos 23 anos, ela reagiu com bom humor ao comentário que questionava o fato de estar solteira.

“Como assim a diva está solteira?”, escreveu a internauta. Em resposta, Maisa explicou que não mantém um relacionamento há cerca de quatro anos, desde o término com Nicholas Arashiro, com quem namorou durante a adolescência.

“Como assim eu não estaria solteira? Gente, eu estou solteira há 4 anos! Eu namorei 4 anos, namorei a minha adolescência inteira, dos 15 aos 19. Estava todo mundo começando a ir para festa, fazendo RG falso, causando no ensino médio, e eu estava namorando - sem aliança, porque sou contra o conceito de aliança no meu namoro”, declarou.

Na sequência, a artista afirmou que viveu intensamente o relacionamento da época. “Mas eu era muito 'casadinha' e a última apaixonada, não olhava para o lado. Só que pensar que fui essa pessoa é tão distante da minha realidade, porque ser solteira é tanto a minha personalidade”, disse.

Ao concluir, Maisa avaliou que a experiência foi importante em sua trajetória. “Pelo menos eu sei que eu sou capaz de amar muito. Quando estou apaixonada, eu amo mesmo e é isso. Aí depois também, nunca mais. Mas enfim, gente, eu amo ser solteira. Erram tanto comigo, porque acho que é só para eu continuar sendo solteira e amando”, finalizou, em tom descontraído.