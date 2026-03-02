MPF lança o 1º processo seletivo de estagiários de 2026

Por MPF-RO

Publicada em 02/03/2026 às 14h56

O Ministério Público Federal (MPF) lançou o 1º processo seletivo de 2026 para estagiários de nível superior. Graduandos em Direito podem concorrer a vagas no MPF em Porto Velho e a cadastro de reserva em Ji-Paraná. Pós-graduandos em Direito também podem concorrer a cadastro de reserva nas duas cidades.

As provas objetivas on-line serão aplicadas em 12 de abril e os interessados em participar da seleção podem se inscrever de 2 a 22 de março. Os interessados deverão acessar a página do Programa de Estágio do MPF para conferir o edital de seleção.

Inscrições

O candidato deverá preencher a ficha de pré-inscrição até às 23h40 do dia 22 de março e encaminhar, no mesmo prazo, a documentação digitalizada exigida para a confirmação da inscrição. Os links para as inscrições estão disponíveis na página da unidade escolhida.

Provas

Para a realização da prova on-line, no dia 12 de abril, é necessário ter a inscrição previamente confirmada e estar cadastrado no site https://www.gov.br/ (GOV.BR). É obrigatório acessar o endereço https://selecaoestagio.mpf.mp.br até 72 horas antes do dia agendado para a realização da prova, cujo horário será definido e divulgado posteriormente na página da seleção. O horário será o de Brasília. Também haverá prova discursiva presencial com data prevista para 17 de maio, em local a ser divulgado.

Contratação, bolsa de estágio e benefícios

A jornada semanal será de 20 horas e pode ser estendida até 30 horas. O valor da bolsa é de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e de R$ 2.055,65 para candidatos de pós-graduação. Os selecionados também receberão auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e seguro contra acidentes pessoais. O programa permite a realização das atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto.

A seleção prevê vagas reservadas para pessoas com deficiência, candidatos negros e minorias étnico-raciais (populações indígenas, povos e comunidades tradicionais). O estudante deverá assinar a declaração específica de opção, que está no edital, para participar da seleção pelo sistema de cotas.

1ª Seleção de Estágio do MPF de 2026

Inscrições: 2 a 22 de março

Divulgação das inscrições válidas: 27 de março

Aplicação das provas objetivas on-line: 12 de abril

Publicação do resultado final e da classificação: 23 de junho