NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO DO SINDMAPP contra a URBANO NORTE por perseguir e excluir Motoristas de Aplicativos

Por ascom

Publicada em 02/03/2026 às 13h50

O Sindicato dos Motoristas por Aplicativos do Estado de Rondônia (SINDMAPP) vem a público manifestar seu veemente repúdio e indignação com a postura da Plataforma URBANO NORTE que excluiu sumariamente motoristas por aplicativos, em retaliação à legitima e constitucional garantia de manifestação e atuação sindical de trabalhadores.

É, portanto, com a mais profunda indignação e veemente repúdio que tomamos conhecimento das graves denúncias envolvendo a plataforma Urbano Norte. Alegadamente, a empresa estaria adotando práticas retaliatórias e sumariamente excluindo motoristas parceiros que ousaram exercer seu direito legítimo de protesto e de expressão de descontentamento.

Motoristas que, em busca de condições de trabalho mais justas, de valores de corrida condizentes com o esforço e os custos envolvidos, e de melhorias para a categoria, participaram de manifestações ou simplesmente expressaram sua justa e legítima indignação frente às sucessivas reduções de valores, estariam sendo alvo de exclusão arbitrária.

Essa atitude é não apenas inaceitável mas representa um atentado direto contra a liberdade sindical, de expressão e a dignidade profissional desses trabalhadores. Os motoristas não estão pedindo favores; eles estão lutando por um sustento digno para suas famílias e por condições mínimas que permitam a continuidade de seu trabalho com respeito e segurança.

Punir aqueles que buscam diálogo e melhores condições é um sinal claro de autoritarismo, assédio e desrespeito flagrante. Essa prática não só compromete a subsistência de famílias inteiras, mas também instaura um clima de medo e censura, impedindo que legítimas reivindicações venham à tona e que a categoria possa se organizar para defender seus direitos.

Exigimos que a Urbano Norte se posicione publicamente esclareça imediatamente essas denúncias e reverta qualquer exclusão motivada por tais razões, restabelecendo o acesso à plataforma para todos os motoristas injustiçados. É fundamental que as plataformas de aplicativo compreendam que seus parceiros são trabalhadores com direitos, que merecem ser tratados com equidade, transparência e, acima de tudo, respeito.

Permaneceremos vigilantes e em solidariedade irrestrita aos motoristas que lutam por seus direitos, repudiando com veemência qualquer forma de retaliação ou silenciamento por manifestação legítima. A voz dos motoristas não será silenciada!

Porto Velho-RO, 02 março de 2026.

A Diretoria