Cultivo do milho fortalece agricultura no Distrito de União Bandeirantes

Por Maximus Vargas

Publicada em 02/03/2026 às 12h02

O relógio ainda não marcou 5 horas da manhã quando o silêncio de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho, é quebrado pelo despertar de quem vive da terra. Para o produtor rural Ivone Fagundes, o dia começa cedo, com o deslocamento da cidade para a lavoura, onde o “serviço é pesado”. Em uma área de três alqueires, onde foram plantados 30 kg de semente, a rotina de trabalho manual é o que garante a produtividade, que chega a 180 sacos de milho por safra.

Diferente das grandes plantações mecanizadas, a colheita do senhor Ivone é feita “no braço”, com o auxílio do filho e de vizinhos. O processo, que envolve quebrar as espigas, fazer os montinhos e ensacar, é realizado integralmente em um único dia de esforço intenso.

Após a colheita, o ciclo se reinicia: o solo é preparado com a grade e, em cerca de 75 dias, uma nova produção está pronta para ser colhida, permitindo até duas safras anuais antes da pausa necessária para o descanso da terra durante o verão.

A produção, que já tem destino certo, ajuda a movimentar a economia da capital e dos distritos. “Lá em Porto Velho a gente leva na Feira do Produtor e nas feiras livres”, conta o agricultor familiar senhor Ivone, que também atende diretamente os “pamunheiros” da região, pequenos empreendedores que transformam o milho em pamonhas e bolos, garantindo o retorno do investimento e o sustento da propriedade.

O sucesso dessa produção familiar está ligado à continuidade de políticas públicas. O programa municipal Transporte da Produção Rural, executado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), é fundamental para quem produz na Linha Primeiro de Maio e arredores.

Sobre o impacto dessas ações, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca a importância de fortalecer o homem do campo. “O nosso compromisso é garantir que o produtor rural tenha o suporte necessário para continuar produzindo com dignidade”.

Para o produtor, o apoio da Prefeitura e a experiência acumulada ao longo de quase duas décadas no programa são o que permitem planejar o futuro. Mesmo com os desafios do clima e o trabalho braçal, a expectativa é manter a terra fértil e a produção ativa, aproveitando cada janela de plantio para transformar sementes em desenvolvimento para a comunidade.